Путин встретился с главой Калининградской области Беспрозванных в Кремле

Президент Владимир Путин 2 июля провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в преддверии 80-летия со дня образования региона. Расшифровку их разговора опубликовали на сайте Кремля. Беспрозванных заявил, что бюджет Калининградской области полностью осваивается. По словам губернатора, власти региона планируют к 2028 году полностью отказаться от дотаций из федерального бюджета.

"Бюджет Калининградской области консолидированный – более 180 миллиардов рублей, и мы видим полное его освоение. Причем дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными", - заявил Беспрозванных.

Губернатор Калининградской области обратился к президенту с просьбой продлить действие социально-экономической программы развития региона до 2036 года. Программа действует в Калининградской области с 2014 года. С тех пор в регионе реализовали 415 млрд рублей, сообщил Беспрозванных. Путин назвал просьбу главы Калининградской области обоснованной.

В субботу, 4 июля исполнится 80 лет со дня образования региона. Глава государства поздравил жителей региона с наступающей памятной датой.

Накануне, 1 июля Беспрозванных присутствовал на оперативном совещании Путина с членами Совета безопасности. Участники обсуждали социально-экономическое развитие Калининградской области.

Также президент встречался с Беспрозванных в марте. Тогда губернатор отчитался перед главой государства о поддержке участников СВО в регионе, росте доходов от туризма, а также обратился с просьбой изменить подход к формированию бюджета.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль