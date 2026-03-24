Путин встретился с губернатором Калининградской области Беспрозванных

Президент Владимир Путин 24 марта провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Расшифровку их разговора опубликовали на сайте Кремля. Беспрозванных доложил Путину о поддержке участников СВО в Калининградской области, росте доходов от туризма и появлении новых инвестиционных проектов.

Доклад губернатора начался с темы поддержки участников специальной военной операции. Беспрозванных рассказал, что в 2025 году бюджет на это направление оказался почти в два раза больше, чем в 2024 году. Он добавил, что в каждом муниципальном образовании региона действует филиал фонда "Защитники Отечества". Глава региона подчеркнул, что большинство военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, трудоустроены.

"Сегодня 81% ребят, которые вернулись со специальной военной операции, у нас трудоустроены. Оставшиеся 19% сегодня проходят адаптацию, реабилитацию, готовятся. С каждым мы на связи," - отметил губернатор.

В разговоре Путин и Беспрозванных также затронули темы демографии, промышленного производства, туризма, сельского хозяйства, инвестиций, строительства, образования, здравоохранения и культуры.

Беспрозванных обратился к Путину с просьбой изменить подход к формированию бюджета, связанного с обеспечением транспортной безопасности региона. Вместо планирования на один год он предложил составлять бюджет на "трехлетку". Президент согласился принять соответствующие меры.

В мае 2024 года Путин назначил Беспрозванных временно исполняющим обязанности главы Калининградской области. В сентябре того же года чиновник занял пост губернатора региона.

