Беглов подвел итоги отопительного сезона 2025/26 годов

На рабочем совещании с членами городского правительства 25 мая губернатор Александр Беглов положительно оценил итоги отопительного периода 2025/26 годов в Петербурге, сообщили в пресс-службе Смольного. По его словам, аварий на городских энергетических объектах не произошло. Неполадки удавалось быстро устранять. Также глава города доложил, что в 2025 году в городе заменили почти четыре километра изношенных труб.

"Специалисты во всех ситуациях действовали оперативно и профессионально. При возникновении дефектов на теплосетях бригады своевременно выполняли необходимые работы. Где было возможно – с опережением нормативных сроков. Это показатель компетентности, организованности и ответственности перед жителями нашего города," - отметил Беглов.

Также в Смольном сообщили, что подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Беглов поручил выполнить противоаварийные тренировки, провести профилактический ремонт источников тепла, а также сократить сроки отключения горячей воды во время испытания сетей.

Отопительный сезон-2025/26 в Петербурге длился 222 дня. Он завершился 13 мая. Прошлый отопительный сезон длился 218 дней.

