Суд принял к рассмотрению дело в отношении Шлосберга*

Псковский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении заместителя председателя "Яблока" Льва Шлосберга*, сообщила 25 мая объединенная пресс-служба судов Псковской области. Политика обвиняют в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и в распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания для рассмотрения уголовного дела по существу", — отметили в судебной пресс-службе.

Предварительное заседание по избранию меры пресечения состоится утром 27 мая. Само дело было зарегистрировано судом 22 мая, тогда же материалы были переданы судье.

Сам Шлосберг* с декабря 2025 года находится в СИЗО. До этого, с июня, он находился под домашним арестом по делу о повторной дискредитации армии. В октябре суд смягчил ему меру пресечения до запрета определенных действий, но уже через несколько дней Псковский областной суд пересмотрел это решение и вновь перевел "яблочника" под домашний арест. После возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии политика отправили под стражу.

Причиной возбуждения дела о дискредитации армии послужил видеоролик с рассуждениями Шлосберга* об СВО. Второе дело завели из-за репоста в социальных сетях.

В ноябре 2025 года мировой судья приговорил Шлосберга* к 420 часам обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Причиной послужило отсутствие меток о статусе иностранного агента в постах политика в соцсети "ВКонтакте".

*Минюст внес Льва Шлосберга в реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: "Псковское Яблоко"