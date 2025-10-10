Суд в Пскове вернул Шлосберга* под домашний арест

Псковский областной суд на заседании 10 октября пересмотрел решение нижестоящей инстанции по мере пресечения зампредседателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу* и вновь назначил ему домашний арест, сообщила пресс-служба судов Псковской области. Незадолго перед этим, 7 октября, Псковский городской суд заменил политику домашний арест запретом определенных действий.

Решение Городского суда обжаловала региональная прокуратура.

"По результатам рассмотрения апелляционного представления Псковский областной суд удовлетворил требования прокурора и вновь избрал Шлосбергу Л.М.* меру пресечения в виде домашнего ареста, продлив ее срок до 08.12.2025", — говорится в распространенном сообщении.

В псковском отделении "Яблока" пообещали обжаловать вынесенное решение.

Шлосберг* обвиняется в повторной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за высказываний, допущенных им в ходе дебатов в интернете. Уголовное дело против него возбудили в начале лета. Под домашним арестом политик находился с 11 июня.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: Псковское Яблоко