Дочь губернатора Мурманской области обманули мошенники

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в своих социальных сетях, что его дочь Елизавета стала жертвой мошенников. С помощью угроз они вынудили ее перевести неизвестным определенную сумму денег. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Видеоролик о произошедшем глава Заполярья опубликовал вечером 28 ноября.

– Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. Все начиналось с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и такая четкая психологическая профессиональная, к сожалению, отработка. Угрозы и в отношении нее лично, и других членов семьи. Таким образом мошенники вынудили ее отдать определенные деньги этим мошенникам, – рассказал Чибис в своих соцсетях.

Какую именно сумму его дочь перевела мошенникам глава региона не уточнил. Чибис отметил, что сейчас угрозы продолжаются. Он отметил, что его дочь продолжают запугивать с помощью фейков в социальных сетях и некой дискредитирующей информации. Рассказать о произошедшем губернатор решил, чтобы предупредить других граждан о возможных угрозах.

Елизавете Чибис 21 год. В 2022 году она подала документы на обучение Московский государственный университет им. Ломоносова.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру