23 января 2026, 19:43

Смольный увеличил единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны

Смольный увеличил единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны

В Петербурге в 2026 году размер единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны для прохождения службы подняли до 2,6 млн рублей, обратила внимание "Фонтанка" 23 января. Вместе с федеральной выплатой сумма составляет 3 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Петербурга

Еще в прошлом году петербургские власти выплачивали единовременно военнослужащим 2,1 млн рублей. Вместе с федеральной выплатой военнослужащий получал 2,5 млн рублей. 

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказывал, что по итогам 2025 года контракт с Минобороны подписали свыше 422 тысяч человек. Еще 32 тысячи граждан отправились в зону специальной военной операции в составе добровольческих формирований.

Фото: Минобороны


