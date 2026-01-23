Беглов, Патрушев и Руденя поучаствовали в совещании в "Корабелке"

Вопросы подготовки кадров для цифровой трансформации судостроения обсуждались 23 января на выездном совещании в Петербургском государственном морском техническом университете под руководством председателя Морской коллегии Николая Патрушева, сообщили 23 января в администрации губернатора Петербурга. Участие в мероприятии приняли глава города Александр Беглов и его коллега из Ленинградской области Александр Дрозденко, главком ВМФ Александр Моисеев и полпред президента в СЗФО Игорь Руденя.

В своем выступлении Патрушев отметил, что новые технологии требуют пересмотреть существующие и подготовить новые программы и методики обучения. Также он высказался о необходимости переподготовки педагогического состава.

"Очень важно в то же время не терять фундаментальных основ нашей системы образования. Это формирование у школьников и студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности", — заявил Патрушев и назвал "стратегическим приоритетом развития промышленности России" цифровую трансформацию судостроения.

В свою очередь, Беглов отметил ключевую роль судостроения для Петербурга и всей России. По его словам, на отрасль работают 17 вузов города с восемью тысячами студентов, также кадры для цифровой трансформации готовят 14 колледжей и 11 подразделений в вузах.

Нынешнее совещание стало не первым, проведенным в "Корабелке" с участием Патрушева. В августе 2025 года он и Беглов открыли новое студенческое общежитие университета на Ленинском проспекте и обсудили вопросы подготовки специалистов для отрасли.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного