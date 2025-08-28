Беглов и Патрушев открыли общежитие Морского технического университета

В Петербурге 28 августа состоялось торжественное открытие нового студенческого общежития Государственного морского технического университета, сообщили в администрации губернатора. Участие в церемонии приняли глава города Александр Беглов, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, а также полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Здание общежития высотой 14 этажей построили на Ленинском проспекте, оно рассчитано на размещение 400 студентов. Кроме жилых комнат, здесь также обустроены общественные пространства.

Появление нового общежития "полностью отвечает нашему городскому приоритету по развитию науки", подчеркнул Беглов. Он также назвал Морской университет кузницей кадров для всей страны и добавил, что рассматривает постройку общежития как "важный вклад в дело воспитания новых поколений российских корабелов".

На церемонии выступил и Патрушев, который сам является выпускником "Корабелки". По его оценке, работа вуза "заслуживает позитивной оценки". При этом он уточнил, что для комфортного обучения следует совершенствовать материально-техническую базу, что происходит "на регулярной основе".

Также в университете состоялось выездное совещание, посвященное подготовке кадров для судостроительной промышленности. Беглов заявил, что в Петербурге "со школьной скамьи" ориентируют молодежь на овладение инженерно-техническими специальностями, на что ориентирована система предпрофессионального и дополнительного образования. "Это дает свои плоды, — отметил он. — Ежегодно у нас растут цифры приема в вузы на инженерно-технические специальности".

Всего в Петербурге насчитывается 196 общежитий, рассчитанных на 83 тысячи студентов и аспирантов, уточнили в Смольном. Из числа студентов, поступивших на бюджет в 2024 году, половина получают инженерное образование. Техническое образование получают 45% учащихся колледжей города.

Отметим, что "Корабелка" не впервые становится местом проведения совещаний с участием Патрушева. Так, в январе в стенах вуза обсуждали вопросы развития инженерного образования в области судостроения и профильных отраслях промышленности.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного