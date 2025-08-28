Новые парковочные тарифы в Петербурге заработают с октября

Изменение тарифов на платную парковку в Петербурге состоится с октября, заявил 28 августа директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев в эфире радио "Спутник". Также он поделился соображениями касательно невозможности введения в центре Петербурга бесплатной парковки по выходным.

— Я думаю, что в течение сентября у нас пройдет согласование всех основных нормативных документов и с октября новые тарифы уже вступят в силу. И, соответственно, те улицы, которые на данный момент максимально загружены, станут более свободными и припарковаться на них будет возможность совершенно безо всяких проблем, — пообещал Курдяев.

Напомним, в Петербурге планируют дифференцировать стоимость стоянки транспорта в четырех исторических районах в соответствии с загруженностью улиц. В эфире радиостанции Курдяев озвучил стоимость часа парковки в разных зонах. Так, на самых загруженных улицах она составит 360 рублей, в других случаях водители будут платить по 280, 200 и 100 рублей соответственно. Эти же расценки неофициально назывались в СМИ и ранее, однако оставались без подтверждения.

Также Курдяев заявил, что ожидать введения бесплатной парковки в центральных районах по выходным не следует. Он объяснил это тем, что в выходные дни трафик в центре "никаким образом не снижается, от слова совсем". Если в Москве, по его словам, по выходным центр освобождается от транспорта, то в Петербурге прослеживается обратная ситуация.

Ранее фракция "Яблоко" в Законодательном собрании неоднократно предлагала сделать бесплатной парковку в центре по выходным. Успехом это не увенчалось.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру