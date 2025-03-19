Проект "Яблока" о бесплатных парковках по воскресеньям был снят с повестки ЗакСа

Проект фракции "Яблоко" о частичной отмене платы за парковку не был рассмотрен депутатами петербургского Законодательного собрания. В ходе пленарного заседания 19 марта за исключение инициативы из повестки дня выступил глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

Парламентарий указал, что проект поступил в комиссию "только 27 января". По его словам, комиссия просила фракцию предоставить сведения о том, откуда предполагается обеспечивать выпадающие доходы. "Яблоко" предполагало финансировать нехватку из резервного фонда, однако это невозможно, продолжил Цивилев со ссылкой на вице-губернатора Валерия Москаленко.

— [Финансирование будет происходить] только из транспортных расходов, то есть, может быть, новый транспорт будем меньше покупать или зарплаты водителей. Но, скорее всего, <...> эти деньги снимут с развития велодорожек, — предположил Цивилев.

Депутат обратил внимание, что в случае принятия проект должен будет вступить в силу с начала 2026 года. В таком случае необходимости спешить нет и можно обсудить инициативу в рамках нулевых чтений бюджета, добавил он.

В итоге проект был снят с повестки дня.

Сейчас за стоянку транспорта в зоне платной парковки деньги списываются в период с 08:00 до 20:00 вне зависимости от дня недели. "Яблоко" предложило сохранить подобную практику для дней с понедельника по субботу включительно. При этом во фракции выступили за то, чтобы сделать бесплатной парковку в платной зоне с 00:00 до 24:00 по воскресеньям и по нерабочим праздничным дням.

Из финансово-экономического обоснования к проекту следует, что платная парковка в нерабочие и праздничные дни принесла бюджету Петербурга в 2023 году 370 млн рублей, что соответствует 12,39 % от общего годового объема поступлений в казну от платных парковок.

Законопроект был внесен на рассмотрение ЗакСа в конце января. Это не первая попытка "Яблока" реформировать систему оплаты стоянки автомобилей. Ранее фракция уже выступала с подобной инициативой, в мае 2024 года губернатор Александр Беглов отказал предложению в поддержке.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру