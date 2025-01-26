"Яблоко" вновь предложило отменить плату за парковку в выходные и праздники

Фракция "Яблоко" вновь внесла в петербургский парламент законопроект о бесплатной парковке в платных зонах по воскресеньям и праздничным дням, на это 26 января обратил внимание "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Согласно документу, предлагается сделать бесплатной парковку с 20:00 до 8:00 в субботу (по аналогии с будними днями), а также в течение суток по воскресеньям, в праздничные дни, в также дни, на которые переносятся выходные.

Один из авторов инициативы и лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Петербурга Александр Шишлов отметил, что доходы города, в случае принятия законопроекта, могут снизиться на 400 млн рублей. В 2023 году от платных парковок за нерабочие и праздничные дни в бюджет поступило 370 млн рублей, что составляет около 12% от общего объема поступлений.

Аналогичное предложение выдвигалось в апреле 2024 года, но тогда оно не было поддержано губернатором Александром Бегловым.

фото: ЗАКС.Ру