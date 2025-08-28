В "Финляндском округе" искали мангальщиков под дождем

Сотрудники местной администрации МО "Финляндский округ" совместно с МЧС, полицией и администрацией Калининского района устроили 27 августа в трех парках рейд по поиску любителей шашлыка. Из-за непогоды высматривать нарушителей пришлось, вооружившись зонтиками и дождевиками.

Проверочные мероприятия развернулись в сквере Безбородко, Любашинском саду и Парке академика Сахарова, говорится в сообщении, опубликованном в паблике муниципалитета во "ВКонтакте". Разжигателей костров и мангалов найти не удалось, так что участники рейда ограничились раздачей тематических буклетов жителям.

"Да, да, и небольшой дождь порой не в силах помешать любителям шашлыков приготовить их на природе в ближайшем парке, что категорически запрещено в Санкт-Петербурге законом", — уточнили муниципалы в своем посте, предвосхищая возможные вопросы о своевременности рейда.

Отметим, что накануне в Петербурге действовал "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя. В Смольном с самого утра предупредили горожан о возможности ливней, грозы и града в течение всего дня 27 августа.

В предыдущий раз в паблике "Финляндского округа" отчитывались о рейде по поиску нарушителей в пожароопасный период 19 мая. Сам пожароопасный сезон начался в Петербурге в середине апреля.

Андрей Казарлыга, фото: МО Финляндский округ / "ВКонтакте"