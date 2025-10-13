Беглов и Руденя поучаствовали в награждении Северо-Западного округа Росгвардии

Губернатор Александр Беглов и полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя приняли участие в церемонии награждения Северо-Западного округа Росгвардии орденом Жукова 13 октября. Церемония состоялась в Георгиевском зале Зимнего дворца, участие в ней также приняли глава Ленобласти Александр Дрозденко, глава Верховного суда Валерий Зорькин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Орден росгвардейцам вручил Золотов. В своей речь он отметил символизм награждения округа орденом Жукова в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, Беглов счел награду "большой честью и знаком признательности и уважения верховного главнокомандующего и всего нашего народа", передает администрация губернатора.

Также Беглов поблагодарил росгвардейцев от имени горожан. Как уточнили в Смольном, в прошлом году они обеспечили безопасность более чем тысячи мероприятий в Северной столице.

Как отметили в Росгвардии, с начала СВО свыше трех тысяч военнослужащих и сотрудников округа были удостоены государственных наград.

Руденя был назначен на пост полпреда в СЗФО в конце сентября, до этого он возглавлял Тверскую область. Первую встречу на новой должности он провел в Петербурге с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Первую поездку Руденя совершил в Архангельскую область, где принял участие в церемонии инаугурации вновь избранного губернатора Александра Цыбульского.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"