Первую поездку после назначения Руденя предпринял в Архангельскую область

Архангельская область стала первым регионом, который посетил полпред президента в СЗФО Игорь Руденя после назначения на должность, рассказал глава региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале 9 октября. В ходе поездки полпред поучаствовал в церемонии инаугурации Цыбульского и обсудил с ним ряд вопросов, связанных с развитием области.

"Рассказал Игорю Михайловичу о нашем регионе, обсудили ключевые направления социально-экономического развития области, исполнение поручений Президента России, ход реализации инфраструктурных программ и национальных проектов", — написал Цыбульский.

Стороны обсудили вопросы формирования регионального бюджета, строительства и развития промышленности, а также поддержки военнослужащих. В последнем случае речь также зашла о развитии кадрового потенциала участников СВО.

Цыбульский был переизбран на второй губернаторский срок по итогам прошедших выборов в сентябре. Он баллотировался от "Единой России" и получил 67,32 % голосов. Церемония инаугурации вновь избранного главы региона состоялась 8 октября.

Руденя получил пост полпреда в СЗФО в конце сентября, до этого он возглавлял Тверскую область. Первую встречу с губернатором он предпринял 7 октября, она состоялась в Петербурге. Собеседником полпреда тогда выступил глава Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее должность полпреда в СЗФО занимал Александр Гуцан. В конце сентября он был назначен на должность генерального прокурора вместо Игоря Краснова, который возглавил Верховный суд.

