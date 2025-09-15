В Архангельской области Цыбульский переизбрался на второй срок

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 67,32 % голосов, сообщили 15 сентября предварительные итоги голосования в региональной избирательной комиссии. В избирательной кампании он участвовал от партии "Единая Россия".

На втором месте оказалась кандидат от ЛДПР Мария Харченко с 10,59 % голосов. Третье место досталось представителю "Справедливой России — За правду" Олегу Черненко, который набрал 8,1 % голосов в свою поддержку.

Кандидат от КПРФ Роман Лябихов набрал 4,76 % голосов, выдвинутая "Зеленой альтернативой" Наталья Сорокина — 3,94 %, а на последнем месте оказался представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Алексей Буглак: он набрал 3,85 % голосов.

Цыбульский возглавляет Архангельскую область с апреля 2020 года, до этого полтора года он был губернатором Ненецкого автономного округа. Первоначально он руководил регионом в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. На выборах в сентябре 2020 года он набрал 69,63 % голосов.

Андрей Казарлыга / Фото: Kremlin.ru