Петербуржцы смогут подать заявление о голосовании на дому через Госуслуги

В 2026 году в Петербурге у избирателей появится возможность подать заявление о голосовании вне избирательного участка с помощью сервиса Госуслуг, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 12 декабря. Ранее подобный формат применялся в других регионах России. В Петербурге он заработает впервые.

"В 2026 году у избирателей появится дополнительная возможность подать заявление о голосовании вне помещения для голосования через личный кабинет на портале "Госуслуги". Такая практика уже была апробирована в других регионах России в ходе выборов в этом году и положительно себя зарекомендовала", — написал в своих соцсетях председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Комиссия анонсировала новые возможности для удаленного голосования после встречи членов ГИК, посвященной доступности избирательных участков для маломобильных граждан. Таких среди избирателей насчитывали 464,8 тысячи.

Сейчас избиратель, решивший голосовать дома, подаёт соответствующее заявление непосредственно на свой избирательный участок.

Надомное голосование в Петербурге нередко становится предметом споров между наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий. В разные годы активисты жаловались, что им не всегда удается сопровождать членов УИК во время обхода избирателей. Также в некоторых комиссиях периодически фиксируют высокую скорость сбора бюллетеней на дому. Например, в 2024 году члены комиссии на одном из участков, согласно озвученным цифрам, за шесть часов собрали 226 бюллетеней, то есть потратив по полторы минуты на каждый.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру