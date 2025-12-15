Тихонова возглавит список "Справедливой России" на выборах в ЗакС

Глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова примет участие в выборах депутатов Законодательного собрания в сентябре 2026 года, сообщила ЗАКС.Ру политик. Она возглавит региональный список партии. Также лидер петербургских справедливороссов намерена баллотироваться в Государственную думу, но пока не определилась, по какому округу.

– В предстоящем политическом сезоне я приняла решение баллотироваться в Государственную думу и возглавить список на выборах в Законодательное собрание Петербурга. С моей стороны это был осознанный отказ от других возможностей, в том числе и мандата депутата Госдумы, который остался при переходе Олега Нилова в Счетную палату. Сейчас полностью сосредоточена на партийной работе, – рассказала Тихонова.

В октябре 2025 Тихонова могла претендовать на вакантный мандат депутата Госдумы Олега Нилова, который перешел на должность аудитора Счетной палаты, но отказалась. Она объяснила свое решение тем, что в преддверии старта избирательного сезона не смогла бы эффективно совмещать работу в Москве и Петербурге.

– Учитывая, что избирательная кампания депутатов Госдумы стартует уже летом, у меня вряд ли хватило бы времени выполнять эффективно и работу депутата Госдумы, и руководить избирательной кампанией. Поэтому выбранный путь считаю наиболее продуманным, – добавила Тихонова.

Тихонова была депутатом Заксобрания с 2016 по 2021 год. В 2021 году она баллотировалась в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 212, но уступила победу кандидату от "Единой России" Александру Тетердинко. Длительное время она пыталась оспорить результаты голосования в суде. Также Тихонова выдвигала свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга в 2019 году. Ее поддержали более 192 тысяч избирателей, что составляет чуть больше 18% от общего числа проголосовавших. В 2024 году она также рассматривала для себя возможность выдвинуться на выборах главы Петербурга, однако отказалась из-за невозможности преодолеть муниципальный фильтр.

Константин Леньков / Фото: "Справедливая Россия"