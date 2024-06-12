Тихонова отказалась участвовать в выборах губернатора Петербурга

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова заявила, что не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга в сентябре 2024 года. Об этом она объявила на конференции регионального отделения "Справедливой России — За правду" 12 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Тихонова была первой, кто заявил о намерениях баллотироваться в губернаторы.

Она объяснила, что отказаться от участия в выборах ее вынудила невозможность пройти муниципальный фильтр, несмотря на то, что, по словам Тихоновой, многие депутаты были готовы ее поддержать. Также она заявила, что ей якобы известно о просьбах неких лиц "в кабинетах" к муниципалам не подписываться за нее.

— Друзья, вы знаете меня как принципиального, честного политика. Считаю для себя невозможным подставить соратников, коллег и сочувствующих из числа депутатов муниципальных советов. В этой ситуации я принимаю решение не участвовать в выборах губернатора, - заявила Тихонова на конференции.

Также Тихонова выступает против проведения трехдневного голосования. По ее мнению, подобная практика может способствовать возможным фальсификациям.

Сентябрьские выборы могли стать второй попыткой Тихоновой занять пост высшего должностного лица Петербурга. Впервые она баллотировалась в 2019 году. Тогда она заняла второе место.

Чтобы попасть в бюллетень, в рамках муниципального фильтра кандидатам необходимо собрать подписи 155 муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. По данным ГАС "Выборы" на 12 июня документы для участия в голосовании подали 19 человек. Больше половины их них — самовыдвиженцы. Также в начале сентября петербуржцы будут голосовать за муниципальных депутатов в 110 муниципальных образований и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру