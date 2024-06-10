Депутаты, общественники и бюджетники: Кто пошел на выборы губернатора самовыдвиженцем

Фото: ЗАКС.РуПо состоянию на 10 июня на выборы губернатора Петербурга заявилось уже десять самовыдвиженцев. Среди них действующие депутаты, предприниматели, а также работники бюджетной сферы и активисты. Рассказываем, кто решил попытать свои силы в борьбе за пост высшего должностного лица Северной столицы в качестве самовыдвиженца.

Желающие принять участие в выборах губернатора могут подать документы в Горизбирком до 30 июня. Само голосование пройдёт с 6 по 8 сентября одновременно с выборами депутатов муниципальных советов и довыборами в ЗакС. Каждый из претендентов на пост высшего должностного лица города должен пройти через муниципальный фильтр — заручиться поддержкой не менее 155 муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований. Самовыдвиженцам также необходимо собрать не менее 72 тысяч автографов петербуржцев в поддержку своего выдвижения.

Обладатели мандатов

Среди заявившихся на выборы самовыдвиженцев есть трое депутатов: Борис Зверев из Законодательного собрания Петербурга, муниципальный депутат Лилия Судьина из МО "Ивановский", а также бизнесмен Игорь Бучеров из муниципального образования "Токсовское городское поселение" Ленинградской области. Зверев был избран в городской парламент по спискам КПРФ, однако вскоре после начала работы седьмого созыва у него возникли разногласия с коллегами-коммунистами, в результате которых партия разорвала сотрудничество с ним. Сейчас Зверев один из самых возрастных кандидатов в губернаторы, недавно он отметил 77-летие. Муниципал Судьина была избрана в совет в 2019 году от "Единой России". Сейчас она возглавляет Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она была одной из первых, кто подал документы в Горизбирком, однако за первую неделю в статусе кандидата так и не сообщила об этом в своих соцсетях. Бучеров ранее возглавлял холдинговую компанию "Эра". Сейчас, по данным ГАС "Выборы", он является заместителем гендиректора ООО "ХК" "Электрокерамика". Также он возглавляет общественный совет Калининского района. Недавно губернатор Александр Беглов вручил ему почетную грамоту от имени президента за помощь в восстановлении Мариуполя.

Бюджетники

Также на выборы заявился 62-летний уроженец Минска Юрий Новотворцев, который сейчас работает водителем в ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Найти какой-либо информации об этом человек затруднительно. По данным ГАС "Выборы", в 1988 году он окончил Белорусский Государственный Университет им. Ленина. Еще на выборы подался начальник отдела кадров из подростково-молодежного центра "Петроградский" Сергей Кудрявцев. У него два высших образования: в 1994 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2001 году выпустился из Санкт-Петербургского университета МВД. Про него в сети информации тоже немного.

Генеральные директора

Для генерального директора ООО "Инновация" и общественного деятеля Иосифа Джагаева выборы губернатора Петербурга — не первая кампания. До этого он в Москве четырежды принимал участие в выборах различного уровня, а также баллотировался в Госдуму восьмого созыва. Избраться ему ни разу не удалось. Джагаев позиционирует себя как общественник, желающий возвращения Петербургу статуса столицы России. Гендиректор некоммерческого партнерства предприятий жилищного комплекса "МежРегионРазвитие" Владислав Воронков тоже решил принять участие в выборах. Он периодически выступает в роли эксперта в СМИ по вопросам, связанным с недвижимостью и ЖКХ. Воронков активно ведет свои соцсети, однако за первую неделю своей кампании подписчикам о своем статусе он так и не сообщил.

Активисты и общественники

Выдвижение Александра Виноградова, Алексея Ковалева и Людмилы Васильевой оказалось незамеченным большинством городских СМИ. Виноградов с 2011 года возглавляет общественную организацию "Потребнадзор". В рамках своей деятельности он борется за права потребителей и выступает против незаконной торговли на улицах Петербурга. Ковалев занимается волонтерством. Например, подготовкой гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Он возглавляет фонд сохранения исторических традиций "Новая история". Ранее 12 лет провел в пожарной службе. Также на выборы идет поддержанная незарегистрированной партией "Рассвет" блокадница Васильева. Она самый возрастной кандидат. Основным акцентом ее кампании стала пацифистская повестка. Васильева регулярно посещала митинги и акции протеста в Петербурге.

Константин Леньков