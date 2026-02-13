Бельский рассказал, как стать депутатом

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 13 февраля ответил на вопрос ведущих о том, как стать депутатом. Бельский рассказал, что у желающих есть два пути: пытаться самостоятельно, при наличии денег и сторонников, пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, либо продвигаться по партийной линии. Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания пройдут в сентябре 2026 года.

- Есть общественники, которым не нужны политические партии - могут сами пойти собирать подписи и выдвигать свою кандидатуру, если у них есть достаточно денежных средств, либо людей, которые их поддерживают. То, что касается работы по партийным линии – наверное, везде примерно одинково. Есть молодежный актив, есть актив общественный, через который как раз и смотрят, кто насколько может идти в политическую жизнь, потому что она тоже требует определенных знаний, усилий, понимания, – уверен Бельский.

Будучи главой петербургского отделения партии "Единая России", Бельский не смог не упомянуть о внутрипартийном голосовании. Сроков проведения праймериз спикер Заксобрания не назвал, однако заверил слушателей, что это прозрачный и доступный каждому инструмент.

– У "Единой России" этот формат достаточно простой и понятный. У нас есть праймериз, на котором человек может попробовать себя. Ничего сложного нет, это открытый ресурс "Единой России". Ты можешь зарегистрироваться, подготовить свои документы и пойти на праймериз, попробовать организовать, как минимум, свой близкий круг людей, которые тебя поддерживают, чтобы они за тебя проголосовали. Для того, чтобы дальше выдвигаться с помощью "Единой России", – сказал спикер.

Белский отметил, что "Единая Россия" не стремиться стать единственной парламентской партией, несмотря на цель получить еще больше мандатов в 2026 году. Он заявил, что у ЕР более высокие показатели, чем пять лет назад. Соответственно, выше поддержка населения, добавил спикер.

Старт праймериз "Единой России" запланирован на март, рассказывал ранее Бельский, при этом имена кандидатов, заявившихся на внутрипартийное голосование, петербуржцы смогут узнать в апреле.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру