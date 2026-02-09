Гагариной и Ярмольнику предложили баллотироваться в Госдуму от "Зеленых"

"Зеленые" обратились к певице Полине Гагариной, актеру Леониду Ярмольнику, телеведущей Яне Чуриковой и другим знаменитостям с предложением принять участие от них в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие письма от имени сопредседателя партии Александры Кудзаговой.

"От лица партии "Зеленые" мы предлагаем вам стать проводником позитивной повестки на самом высоком уровне, приняв участие в 2026 году в выборах депутатов Государственной думы IX созыва в качестве кандидата в депутаты. Давайте вместе направим энергию общественного запроса на создание конкретных решений и законодательных инициатив", - сообщается в письмах.

В обращениях к знаменитостям Кудзагова отметила, что "Зеленые" объединяют не только профессиональных экологов, но и всех граждан РФ, неравнодушных к экологии.

"Зелёные" участвовали в думских выборах пять раз, в последний раз - в 2021 году. Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что петербургское отделение "Зелёных" планирует открыть свой избирательный штаб в апреле 2026 года. Возглавит его руководитель регионального отделения Кристина Черемных.

Дарья Нехорошева