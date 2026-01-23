Избирательный штаб "Зеленых" откроют в апреле

Петербургское отделение "Зеленых" собирается открыть свой избирательный штаб в апреле 2026 года, заявила руководитель проекта "Экорадар" Екатерина Голикова на заседании "Экспертного клуба.Молодежь" в Мариинском дворце 23 января. Возглавит штаб руководитель регионального отделения Кристина Черемных.

По словам Голиковой, "Зеленые" рассчитывают привлечь молодежь к участию в муниципальных выборах. В случае с выборами в городской парламент баллотироваться будут более состоявшиеся политики, а молодежь в том числе могут задействовать в работе избирательного штаба. В октябре "Зеленые" обзавелись собственным помещением в Центральном районе Петербурга.

Ранее ЗАКС.Ру писал, как петербургские партии начинают подготовку к электоральному сезону.

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также выборы в МО "Автово". Также ожидаются дополнительные выборы в МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру