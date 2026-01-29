Ъ: Федеральный список "Новых людей" возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

На выборах депутатов Государственной думы в 2026 году лидерами федерального списка партии станут лидер партии Алексей Нечаев, экс-кандидат в президенты Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к руководству партии.

Претендентами на попадание в список также могут стать телеведущая Анфиса Чехова, актриса Лиза Моряк, а также блогеры Карина Кросс и Егор Шип. Участие Чеховой в выборах еще под вопросом, отмечают источники "Ъ". Ранее телеведущая заявляла, что не заинтересована в депутатской работе. После вступления в партию она рассказывала журналистам, что "далека от политики".

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания и муниципальных депутатов в некоторых муниципалитетах. Руководить избирательным штабом в Северной столице будет депутат городского парламента Дмитрий Панов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру