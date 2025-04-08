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Новости 17:07

Анфиса Чехова не хочет становиться депутатом после вступления в партию "Новые люди"

фото ЗакС политика Анфиса Чехова не хочет становиться депутатом после вступления в партию "Новые люди"

Недавно вступившая в ряды партии "Новые люди" телеведущая Анфиса Чехова не желает в будущем становиться депутатом, об этом она сама рассказала журналистам в Госдуме 8 апреля, сообщают РИА "Новости"

"Депутатом я быть не хочу, я достаточно далека от политики, но мне очень хочется помогать людям", - заявила Чехова. 

В здании Госдумы Анфиса Чехова сегодня выступила на пресс-подходе "Новых людей" и рассказала о трех инициативах, которые выдвигает ее партия для улучшения демографии.

Так, Чехова предложила в приоритетном порядке нанимать на работу в госучреждения людей, у которых "больше детей". Кроме того, "Новые люди" желают поспособствовать переводу беременных студенток на бюджетное обучение в вузах. 

"Мы хотим ввести моду на студенческую любовь. Раньше, мы все помним, люди в студенческие годы влюблялись, создавали семьи, вместе строили свою карьеру, вместе всего добивались. Сейчас такая тенденция утеряна", - пояснила свое предложение Чехова во время пресс-подхода.

Третьим предложением телеведущей на тему повышения демографии стала инициатива о замене слова "брак". По мнению Чеховой, само это слово может ассоциироваться и с негативными явлениями, а в семье люди должны "совершать что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети". В партии планируют провести конкурс на новое название для законных уз брака и обещают подарки победителям.  

Напомним, Анфиса Чехова вступила в партию "Новые люди" в середине марта 2025 года. Депутат Госдумы Вячеслав Даванков тогда заявил, что ведущая возглавила партийный проект по сохранению семьи и демографии. 

фото: кадр из трансляции с сайта Госдумы


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