Телеведущая Анфиса Чехова займется вопросами демографии в партии "Новые люди"

Проектами по самореализации женщин и демографии в партии "Новые люди" займутся певица Miravi и телеведущая Анфиса Чехова, сообщили в Telegram-канале партии 19 марта.

О вступлении артисток в ряды "Новых людей" было объявлено во время съезда, приуроченного к пятилетию с момента создания политического объединения.

"Анфиса Чехова — известная телеведущая. Она возглавит наш проект по сохранению семьи и демографии. Теме отношений она посветила годы работы. И хорошо знает, что на самом деле нужно делать", - написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы и экс-кандидат в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков.

Певице Miravi (Влада Шпигарь), как рассказал депутат, помимо проекта по самореализации женщин предстоит заняться партийным направлением по поддержке молодых музыкантов "Голос города".

Также в ходе мероприятия состоялось голосование за переизбрание председателя партии Алексея Нечаева. Как пишут "Ведомости", решение по его кандидатуре было приняло единогласно.

В Telegram-канале "Новых людей" сообщается, что на данный момент у партии уже 567 депутатов по всей стране. Напомним, в Петербурге партия представлена в Законодательном собрании тремя депутатами. Это Дмитрий Павлов, Дмитрий Панов и Ольга Герасина. По итогам сентябрьских муниципальных выборов удалось избраться 36 кандидатам от "Новых людей".

фото: Telegram-канал Владислава Даванкова