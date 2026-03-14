Глава Калининского района Асташкевич "еще не думал" о праймериз ЕР

Корреспондент ЗАКС.Ру встретил главу администрации Калининского района Михаила Асташкевича на открытии турнира по шахматам на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Перед стартом соревнований он напомнил собравшимся, что от сделанного выбора в сентябре будет зависеть развитие района и города.

Сам Асташкевич, судя по всему, намерен участвовать в выборах как избиратель. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о намерениях подать документы на праймериз "Единой России" чиновник ответил, что планирует продолжать работу в администрации.

— Я пока главой хочу быть… Для этого [участия в праймериз] надо еще в партию вступить, — однозначно ответил Асташкевич.

Отметим, для участия в праймериз ЕР не обязательно вступать в партию. Заявиться на предварительное голосование можно и в качестве сторонника "Единой России". Асташкевич не единственный глава района, который предпочел государственную службу выборной должности. Ранее похожим образом ответил на аналогичный вопрос его коллега из Красногвардейского района Андрей Хорт.

Через несколько минут после состоявшегося разговора Асташкевич решил самостоятельно обратиться к корреспонденту ЗАКС.Ру и попросил передать его позицию по праймериз дословно.

— Я об этом еще не думал, — уверенно заявил Асташкевич.

Прием документов на внутрипартийное голосование "Единой России" начался 11 марта. С помощью праймериз единороссы собираются выяснить, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания.

