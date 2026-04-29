Экс-глава МА "Сосновой Поляны" Бабаев подался на праймериз ЕР в Госдуму

Бывший глава местной администрации МО "Сосновая Поляна" Максим Бабаев подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" на выборы в Государственную думу, следует из информации на сайте праймериз. Он собирается выдвинуть свою кандидатуру в нижнюю палату парламента по 212-му округу. Сейчас этот округ в Госдуме представляет Александр Тетердинко.

В своих соцсетях кандидат отметил, что баллотируется с целью помочь жителям Красносельского, Петродворцового, Кронштадтского районов. По его словам, нужно слышать этих людей, продвигать их интересы. Также Бабаев предположил, что ему может быть сложно пройти отбор без членства в партии.

"Я не член партии "Единая Россия", поэтому, так скажем, пройти через этот отбор будет сложновато. Так что будем изучать политес самой популярной партии изнутри. <...> Программу-то предвыборную напишу, безусловно", - написал участник праймериз в своих соцсетях.

Выдвигать свою кандидатуру по 212-му округу будут единороссы Александр Тетердинко и Сергей Соловьев, а также член КПРФ Геннадий Денисов. Узнать, кто и по какому округу собирается участвовать в сентябрьских выборах, можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.РУ.

Бабаев родился в 1981 году в Пятигорске. На сайте "Единой России" он значится безработным. Он числится сторонником партии - это промежуточный статус, который дается как минимум на полгода до получения полноправного членства в организации.

Кандидат с 2013 года работал в МО "Сосновая Поляна". В 2019 году он возглавил местную администрацию. В 2024 году в отношении него составили административный протокол о нецелевых расходах бюджета на военно-патриотическое мероприятие. Бабаева уволили в декабре 2024 года. В ответ он подал иск к МА МО "Сосновая Поляна" с требованием признать увольнение незаконным. В январе 2026 года суд удовлетворил его требования и обязал муниципалов вернуть ему прежнюю должность, а также выплатить 1,82 млн рублей.

