Бельский о выборщиках на праймериз "Единой России": Это личное дело каждого

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский во время брифинга с журналистами 29 апреля заявил, что партия "Единая Россия" уже набрала достаточное количество избирателей, зарегистрировавшихся для участия в предварительном голосовании в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так председатель ответил на вопрос о появившейся в СМИ информации о привлечении работников бюджетных организаций к участию в отборе кандидатов ЕР.

— Предвыборная кампания началась. Практически все депутаты Законодательного собрания, за исключением тех, кто сложил с себя полномочия, участвуют в ней и агитируют своих коллег как могут для того, чтобы участвовать в праймериз. На сегодняшний момент, насколько я знаю, количество выборщиков, которое должно участвовать в праймериз у „Единой России", уже есть по Петербургу, — сказал Бельский.

На вопрос, должны ли врачи участвовать в предварительном голосовании, спикер ЗакСа заметил, что "это личное дело каждого".

Вопрос прозвучал на фоне сообщений городских СМИ о случаях привлечения сотрудников бюджетных организаций к участию в голосовании "Единой России". Например, канал "Осторожно, Петербург" писал о рассылке инструкций по регистрации выборщиков среди сотрудников поликлиники №114 в Приморском районе Петербурга. По информации журналистов, медработников зовут на предварительное голосование по инициативе главного врача, депутата МО "Юнтолово" Светланы Анисимовой, которая руководит поликлиникой более десяти лет. Отметим, Анисимова также выдвинула свою кандидатуру для участия в праймериз на выборах в ЗакС от региональной группы кандидатов №13.

По информации "Ротонды", к регистрации избирателей также привлекали сотрудников администрации Кировского района, работников детсада в Невском районе, а также посетителей молодежного клуба "Родник" в Красногвардейском районе.

Процедура регистрации выборщиков на праймериз "Единой России" стартовала 20 апреля. В первые три дня партия набрала 2,5 млн избирателей. Спустя девять дней "Единая Россия" отчиталась о регистрации более 4,3 млн выборщиков по всей стране. Предполагается, что претенденты, набравшие наибольшее количество голосов выборщиков, представят партию на выборах 2026 года. Голосование на праймериз пройдет в период с 25 по 31 мая.

Екатерина Гусева, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру