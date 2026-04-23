За три дня 2,5 млн человек стали выборщиками на праймериз ЕР

В "Единой России" 23 апреля отчитались о регистрации 2,5 млн избирателей на внутрипартийном голосовании. Процедуру регистрации выборщиков запустили три дня назад, 20 апреля. В партии такой темп назвали "рекордным". Больше всего желающих оказалось в Московской и Свердловской областях, а также Башкирии. Петербурга среди них нет.

Выборщики могут проголосовать за понравившегося кандидата на внутрипартийном голосовании. Победители, как задумывается, будут представлять "Единую Россию" на сентябрьских выборах.

Отметим, с момента начала процедуры регистрации выборщиков СМИ сообщали об активности бюджетных учреждений по продвижению праймериз. Например, "Ротонда" писала о привлечении к регистрации посетителей молодежного пространства "Родник" в Красногвардейском районе, рассылке в рабочих чатах среди сотрудников администрации Кировского районов и детского сада Невского района. Похожие инструкции по регистрации на праймериз распространяют среди сотрудников школ и детских садов Приморского района, писали в "Осторожно, Петербург". В некоторых случаях от бюджетников требуют подтверждение о регистрации. О похожих случаях рассказывали СМИ и других регионов.

Сами праймериз пройдут с 25 по 31 мая.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру