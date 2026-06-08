Смольный начал информировать петербуржцев о сентябрьских выборах

Власти Петербурга начали рассказывать горожанам о предстоящих выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и муниципального совета МО "Автово". Пресс-служба городской администрации опубликовала соответствующую информацию 8 июня. О дополнительных выборах, которые также состоятся в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское", Смольный не сообщил.

Петербуржцам решили напомнить, кого и каким образом им предстоит выбрать в сентябре 2026 года. Так, на выборах в Госдуму будут распределены 450 мандатов. Половина пройдет по федеральным партийным спискам, остальная часть — по избирательным округам. За Петербургом сохранены восемь одномандатных округов. Президент определит время выборов депутатов нижней палаты парламенты с 1 по 21 июня.

В Заксобрание изберут 50 депутатов. Из них 25 получат мандаты по партийным спискам и еще 25 — по одномандатным округам. Дату выборов восьмого созыва ЗакСа назначат в период с 11 по 21 июня.

На выборах в муниципальный совет МО "Автово" изберут 20 муниципальных депутатов по четырем пятимандатным округам. Кроме того, на довыборах в МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка" вакантны по два депутатских мандата, а в МО "Новоизмайловское" — четыре. Выборы в муниципальные советы назначат территориальные избирательные комиссии.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Информацию, кто и по какому избирательному округу претендует пройти в Заксобрание Петербурга и Госдуму, можно найти на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру