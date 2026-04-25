Депутат МО "Юнтолово" приглашает подчиненных на праймериз "Единой России"

Сотрудникам поликлиники № 114 в Приморском районе Петербурга настойчиво рекомендуют принять участие в праймериз "Единой России" и привлечь к этому процессу своих родственников и "надежных" пациентов, сообщил канал "Осторожно, Петербург" со ссылкой на работников учреждения. По данным журналистов, медработников привлекают на предварительное голосование по инициативе главного врача, депутата МО "Юнтолово" Светланы Анисимовой, которая руководит поликлиникой более десяти лет.

По информации издания, врачам петербургских больниц рассылают инструкции, как зарегистрироваться в качестве избирателя на сайте ЕР и проголосовать за кандидата. "Осторожно, Петербург" заявляет, что врачей также просят привлечь к регистрации двоих "надежных пациентов", родственников или знакомых.

Анисимова избирается в совет МО "Юнтолово" с 2009 года. Все четыре раза – от партии "Единая Россия".

Отметим, после начала регистрации избирателей СМИ сообщали о случаях привлечения сотрудников бюджетных учреждений к участию в предварительном голосовании "Единой России". Так, "Осторожно, Петербург" уже рассказывал о рассылке инструкций по регистрации выборщиков среди работников школ и детских садов Приморского района. "Ротонда" писала о привлечении к регистрации посетителей молодежного клуба "Родник" в Красногвардейском районе, в детском саду Невского района, а также о публикации инструкций в чатах среди сотрудников администрации Кировского района.

Процедура регистрации выборщиков на праймериз "Единой России" стартовала 20 апреля. Спустя три дня партия отчиталась о регистрации более 2,5 млн избирателей. Предполагается, что кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов выборщиков, представят партию на предстоящих выборах в сентябре 2026 года.

