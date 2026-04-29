Макаров подал документы на выборы в Госдуму от Чувашии

Бывший спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", следует из данных с сайта праймериз. Он намерен баллотироваться в Государственную думу на новый срок по партийному списку от Чувашской республики. В нынешний созыв Макаров прошел в нижнюю палату парламента по списку "Единой России" от Петербурга.

В феврале 2026 года "Ведомости" писали, что Макаров может пойти на выборы в Государственную думу от Ленинградской области. В начале апреля источники "Ведомостей" заявляли, что Макаров станет баллотироваться в нижнюю палату парламента от Тверской области по партийному списку от региона.

Макаров занимал пост депутата Заксобрания Петербурга с 2007 по 2021 год, а с 2011 года возглавил городской парламент. К концу шестого созыва ЗакСа у него возникли сложности в отношениях с губернатором Александром Бегловым. В марте 2021 года в эфире одного из телеканалов Беглов высказал мнение, что Макаров мог бы представлять Северную столицу в Госдуме. Ранее Макаров подчеркивал, что не планирует переезжать на Охотный ряд, однако переход спикера в нижнюю палату парламента состоялся.

