Новости 3 апреля 2026, 13:37

Ведомости: Макаров может пойти на выборы от Тверской области

Газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники пишет, что депутат Государственной думы, бывший спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров может пойти на выборы от Тверской области. В нынешний созыв нижней палаты парламента Макаров избирался по списку "Единой России" от Петербурга.

По данным источника "Ведомостей" из Тверской области, Макаров может выдвинуться в Госдуму по партийному списку от региона. В 2021 году таким образом избрался Сергей Веремеенко. Последний может пойти на выборы по одному из одномандатных округов. При этом "согласован" в Тверской области только депутат Владимир Васильев, который возглавляет фракцию "Единая Россия", отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. 

В феврале 2026 года "Ведомости" писали, что Макаров может пойти на выборы в Государственную думу от Ленинградской области. 

Макаров с 2007 по 2021 год был депутатом Законодательного собрания Петербурга. С 2011 года возглавлял городской парламент. К концу работы шестого созыва ЗакСа у Макарова и губернатора Александр Беглова возникли сложности в отношениях. Переход спикера парламента в Государственную думу отчасти был инициирован главой города. Так, в марте 2021 года Беглов в эфире одного из телеканала заявил, что Макаров мог бы представлять Северную столицу в Государственной думе. Сам Макаров перед этим рассказывал, что не стремится перебраться на Охотный ряд. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


