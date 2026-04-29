ЗакС ЛО хочет запретить баллотироваться людям из экстремистских организаций

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 29 апреля приняли в первом чтении законопроект о запрете заседать в региональном парламенте лицам, имеющим связь с экстремистскими или террористическими организациями, передает канал "Осторожно, Петербург". Инициатива предусматривает недопущение руководителей и учредителей организаций, деятельность которых запрещена на территории России, до выборов в региональный парламент сроком до пяти лет, а участникам и иным лицам, аффилированным с экстремистской организацией — до трех лет.

Для участия в выборах претендентам в депутаты ЗакСа Ленобласти придется указывать в партийных списках сведения об отсутствии судимости. Также станет необходимым подтвердить, что кандидат не является иностранным агентом и не связан с другим лицом, внесенным Минюстом в список иноагентов. Поправки также предусматривают запрет дополнительных выборов в год проведения избирательной кампании, а также обязательное сохранение бумажного голосования при использовании электронного формата.

Законопроект внесли на рассмотрение в марте 2026 года. Правки вносятся в областной закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области". Авторами инициативы выступили спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин, а также депутаты Станислав Еремеев и Дмитрий Рытов. Судя по видеотрансляции заседания регионального парламента, "за" проголосовали все 47 присутствовавших депутатов Заксобрания Ленобласти.

На федеральном уровне подобный запрет действует уже почти пять лет. В июне 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, связанными с деятельностью экстремистских и террористических организаций. Запрет затрагивает в том числе кандидатов, выступающих в поддержку или оказывающих финансовую помощь запрещенным организациям.

