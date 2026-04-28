На праймериз ЕР в Петербурге подались более 300 кандидатов

Не менее 311 человек стали участниками предварительного голосования "Единой России" в Петербурге по состоянию на 28 апреля, следует из информации на сайте праймериз. Это не окончательные цифры, поскольку данные на портале выкладываются с задержкой.

На праймериз в Законодательное собрание заявились 218 кандидатов. Еще 96 человек намерены участвовать в предварительном голосовании для выборов в Государственную думу. Кроме того, 15 претендентов подали документы на праймериз в МО "Новоизмайловское", где в сентябре состоятся довыборы в муниципальный совет. Информация о выборах в МО "Автово" и о довыборах в МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" на сайте отсутствует.

Часть кандидатов рассчитывает поучаствовать в выборах нескольких уровней. Так, например, депутат ЗакСа Всеволод Беликов подал документы в федеральный парламент по округу № 213, а в региональный — по округу № 7. Депутат Любовь Егорова подалась в Госдуму по округу № 217, а в ЗакС — в составе региональной группы № 22.

Из числа претендентов в "Единой России" состоит 181 человек. Еще 95 кандидатов беспартийные, а 35 относятся к числу сторонников ЕР. Последний статус — промежуточный, им на полгода наделяют подавших документы для вступления в партийные ряды. По истечении этого срока желающие могут рассчитывать на статус члена политической организации.

Подача заявок на праймериз ЕР стартовала 11 марта, она должна завершиться 30 апреля. Впрочем, на этой неделе СМИ писали о возможности продления процедуры. Это объяснили, в частности, некими заминками с формированием списков кандидатов в регионах. Ранее ЗАКС.Ру писал о том, кто в Петербурге пожелал участвовать в праймериз.

