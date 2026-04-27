Президент заявил, что выборы не должны сказываться на работе парламентариев

Предстоящие в сентябре выборы не должны негативно сказаться на текущей работе парламентариев, заявил 27 апреля президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге. К этому он добавил, что итоги выборной кампании должны быть прозрачными и легитимными, а завершил выступление словами писателя Александра Солженицына о том, чем должна быть власть.

— Выборный процесс, порой острая конкуренция кандидатов, партий не должны влиять на планомерную, профессиональную законодательную работу и в центре, и в регионах, на местах. <...> Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными, отражали бы волю наших людей, — призвал Путин участников заседания.

Легитимность предстоящих выборов особенно важна, поскольку создает "устойчивую платформу для власти" и принятия необходимых решений, продолжил глава государства. Он пожелал удачи кандидатам на выборах в федеральный и в региональные парламенты, после чего вспомнил о выступлении Солженицына в Государственной думе в 1994 году.

— Александр Исаевич сказал: "Власть — это не добыча в конкуренции партий. Это не награда. Это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжелое бремя. Это ответственность, обязанность и труд, и труд". Вот мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано, — поделился мнением Путин.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Россиянам предстоит выбирать депутатов Госдумы IX созыва, также состоится ряд избирательных кампаний в регионах. В Петербурге это будут выборы в Законодательное собрание, выборы в МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

