Карельский губернатор зарегистрировался в качестве избирателя на праймериз ЕР

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков зарегистрировался на сайте предварительного голосования "Единой России" в качестве избирателя. В сентябре 2026 года в республике пройдут выборы депутатов Законодательного собрания региона и Государственной думы.

– Дорогие друзья, все очень просто. Призываю всех присоединиться к предварительному голосованию партии "Единая Россия". Вместе мы выберем самых достойных кандидатов, – обратился Парфенчиков к своим подписчикам.

На видео, размещенном губернатором в своих соцсетях, глава Карелии запечатлен в собственном кабинете. Процедуру регистрации он проходил с помощью смартфона на Android.

Зарегистрированные в качестве выборщиков смогут оставить свой голос за понравившегося кандидата на праймериз. Предполагается, что самые популярные участники предварительного голосования станут кандидатами на предстоящих выборах. Праймериз пройдут с 25 по 31 мая.

Ранее в "Единой России" заявили, что за три дня на сайте праймериз зарегистрировались 2,5 млн человек.

