Новости 26 апреля 2026, 14:13

В ЗакСе предложили уточнить процедуру подачи документов в избирком

фото ЗакС политика

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок и Всеволод Беликов внесли на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в городское законодательство о выборах. Поправки затронут выборы депутатов Заксобрания, муниципальных советов и губернатора, обратил внимание ЗАКС.Ру.

В законе о выборах депутатов Заксобрания хотят уточнить процедуру подачи документов для регистрации кандидата или списка кандидатов. Так, Четырбок и Беликов хотят уточнить, что все документы подаются одновременно и лично кандидатом или иным лицом по его просьбе.

"Документы, указанные в настоящем пункте, кандидат обязан представить лично. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случаях, установленных федеральным законом", – говорится в проекте закона.

Еще предлагается убрать упоминание "иной кредитной организации" из положения об оплате размещения предвыборной агитации в эфире телеканалов или печатных изданиях. Предполагается, что все финансовые вопросы будут проходить исключительно через "Сбербанк". 

В закон о выборах муниципальных депутатов также пропишут одновременность и личное присутствие кандидата при подаче документов в избирательную комиссию для регистрации. 

Изменения начнут применяться по истечении десяти дней с момента подписания закона. 

Ближайшие выборы в Петербурге пройдут в сентябре 2026 года. Горожане будут выбирать депутатов Заксобрания, Государственной думы и муниципальных советов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Четырбок Денис Александрович 






