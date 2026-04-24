Политик Борис Надеждин начал избирательную кампанию в Подмосковье

Бывший депутат Государственной думы, экс-кандидат в президенты Борис Надеждин запустил избирательную кампанию, передают 24 апреля "Ведомости". Он намерен баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу № 123 и в Московскую областную думу. Надеждин считает, что если его зарегистрируют кандидатом, кампания в Мытищинском округе станет "самой интересной в стране".

Надеждин поделился с подписчиками в своих социальных сетях, что его предвыборная кампания стартовала в городах Подмосковья. Он сообщил, что открыл штаб, арендовал офисы в городах, собирает базу сторонников и проводит акции. Кроме того, ведется подготовка к сбору подписей избирателей, рассказал политик "Ведомостям". В разговоре с изданием Надеждин уточнил, что для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму ему необходимо собрать как минимум 14 тысяч подписей избирателей. Для Мособлдумы почти в два раза меньше — 8 тысяч. При этом экс-депутат Госдумы планирует набрать на порядок больше подписей, чтобы среди них "отобрать лучшие".

"Реалистичная задача заключается в том, чтобы воспользоваться, собственно говоря, выборами как основой для широкой общественной кампании по нормализации ситуации в стране", - приводят слова политика "Ведомости".

После перенарезки округов в 2025 году в границы Мытищинского округа № 123 вошли территории Королева, Мытищ и Долгопрудного в Подмосковье. В Долгопрудном Надеждин входил в состав депутатов местного совета в 1990-1997 и 2019-2024 годах. До этого он был депутатам Госдумы III созыва. В 2024 году политик собирал подписи для участия в выборах президента, однако Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом. Надеждин пытался оспорить это решение в Верховном суде, однако получил отказ. В апреле 2025 года суд признал его банкротом.

