Ведомости: "Единая Россия" собирается продлить срок подачи заявок на праймериз

Собеседники газеты "Ведомости" из руководства "Единой России" сообщили о планах продлить срок подачи заявок на праймериз от потенциальных кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы. Изначально завершить прием документов собирались 30 апреля. При этом по словам одного из источников в ЕР, вряд ли срок увеличат более, чем на одну-две недели.

Причиной продления праймериз стали заминки в регионах по формированию окончательных списков кандидатов. Также во многих субъектах еще не решили, кто от них будет баллотироваться в Государственную думу, отмечает собеседник издания, близкий к администрации президента. Как отмечают опрошенные эксперты, во время предыдущих выборов, в 2021 году, сроки подачи документов на праймериз тоже продлевали.

Отметим, в Петербурге сегодня, судя по данным праймериз, на думскую кампанию заявили чуть более 70 человек. Среди них, в том числе, действующие депутаты нижней палаты парламента.

