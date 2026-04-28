Кочанжи и Каптурович заявились на праймериз в ЗакС

Документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" подали глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи и глава МО "Нарвский округ" Александр Каптурович, обратил внимание ЗАКС.Ру. Оба намерены баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга. Каптурович выдвинул свою кандидатуру от 1-й региональной группы, а Кочанжи — от группы № 9.

Кочанжи возглавляет МО "Невский округ" с 2019 года. На тот момент он являлся помощником депутата Заксобрания Игоря Высоцкого, который прошел в городской парламент по 9-му одномандатному округу. До этого Кочанжи в течение двух лет руководил местной администрацией МО "Семеновский". Более 10 лет работал в МО "Оккервиль". Занимал должность главы муниципального округа с 2009 по 2014 год.

Помимо Кочанжи, на праймериз "Единой России" по региональной группе № 9 заявились шесть человек, среди которых — действующий депутат Заксобрания Анастасия Мельникова.

Каптурович руководит МО "Нарвский округ" с 2005 года. Также исполняет полномочия председателя муниципального совета. В период с 2002 по 2003 год Каптурович работал на должности главы местной администрации МО "Нарвский округ". В прошлом он трудился в полиции. Имеет звание полковника милиции.

От 1-й региональной группы кандидатов, также выдвинулись девять человек, в том числе глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова.

Выборы пройдут в сентябре 2026 года. Избиратели проголосуют за депутатов Госдумы, ЗакСа и МО "Автово". Дополнительные выборы состоятся в МО "Красненькая речка", МО "Оккервиль" и МО "Новоизмайловское". Ознакомиться с картой избирательный округов Петербурга и претендентами на выдвижение в Заксобрание и Госдуму можно на сайте ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру