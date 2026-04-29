"Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на праймериз

Регистрация участников предварительного голосования "Единой России" продлена до 14 мая, сообщили 29 апреля в пресс-службе партии. Изначально ее планировали завершить 30 апреля. Меры приняли потому, что не все желающие успели подать документы на участие в праймериз, заявили в партии. Конкурс превысил девять человек на место.

"От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды "Единой России", - заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

По данным "Единой России", уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов. Каждый четвертый - действующий депутат. Также около 12% кандидатов являются участниками специальной военной операции. Как отмечал ЗАКС.Ру, непосредственно в Петербурге по состоянию на 28 апреля числилось 311 претендентов на выборы в Госдуму, Законодательное собрание и на довыборы в МО "Новоизмайловское".

Избиратели могут зарегистрироваться для участия в голосовании до 29 мая. В системе предварительного голосования зарегистрировались более 4 млн человек. Сами праймериз пройдут в период с 25 по 31 мая.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что единороссы планируют продлить срок подачи заявок на участие в праймериз. Причинами называли заминки в регионах по формированию списков кандидатов. Кроме того, в СМИ писали, что некоторые субъекты еще не выбрали кандидатов для участия в выборах в сентябре 2026 года.

