Ведомости: "Яблоко" проведет съезд в конце июня-начале июля 2026 года

Партия "Яблоко" проведет съезд в конце июня или в начале июля 2026 года, сообщили 29 апреля "Ведомости" со ссылкой на председателя партии Николая Рыбакова. На съезде "Яблоко" планирует обнародовать список кандидатов. По словам Рыбакова, эта мера необходима "в целях безопасности" для людей, принимающих участие в электоральной кампании. Политик добавил, что в список попадут члены "Яблока", отличившиеся во время партийной работы. В соответствии с имеющейся квотой партия вправе участвовать в выборах в федеральный парламент без процедуры сбора подписей.

"Мы используем возможность участия в выборах как шанс, позволяющий нам донести до людей нашу позицию", — цитирует газета лидера партии.

"Яблоко" планирует выдвинуть кандидатов на выборах депутатов Государственной думы и ряда региональных парламентов, включая Законодательное собрание Петербурга. Помимо этого, "Яблоко" станет участвовать в выборах депутатов региональных парламентов в Ленинградской, Калининградской, Псковской, Московской и Свердловской областях, а также в Карелии. Всего избирательная кампания пройдет в 39 субъектах России.

"Ведомости" отмечают, что к концу апреля 2026 года почти все депутаты от "Яблока" в региональных парламентах были оштрафованы по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Так, в Петербурге к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики привлекли депутата ЗакСа Ольгу Штанникову и лидера фракции в городском парламенте Александра Шишлова. Последний намерен отказаться от депутатского мандата.

По статье о демонстрации запрещенной символики также составили протоколы на карельского "яблочника" Эмилию Слабунову и единственного депутата от партии в Псковском областном собрании Артура Гайдука. Санкция вменяемой статьи предусматривает запрет на участие в выборах любого уровня в течение года.

