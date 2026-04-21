Депутата Слабунову оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

Петрозаводский городской суд 21 апреля оштрафовал на тысячу рублей члена фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Карелии Эмилию Слабунову по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов республики. Парламентария задержали сегодня утром на выходе из дома и доставили для допроса в отдел полиции из-за некой фотографии, опубликованной в ее канале в мессенджере Telegram.

"В августе 2020 года С. в своем находящемся в открытом доступе для неограниченного круга лиц канале в мессенджере "Телеграмм", администратором которого является, разместила свое изображение рядом с лицом, включенным в перечень физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью", - говорится в сообщении пресс-службы судов республики.

Ранее в этот день депутат заявляла, что такой публикации в ее социальных сетях нет. Лица, привлеченные к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики, в течение года не могут баллотироваться на выборах.

Слабунова вступила в партию "Яблоко" в 2003 году. В 2011 году она прошла в местный ЗакС. Работала заместителем председателя парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. В период с 2015 по 2019 год являлась председателем партии. В 2016 и 2021 годах последовательно избиралась в Заксобрание Карелии.

Выборы в Заксобрание Республики Карелия пройдут одновременно с выборами депутатов в парламент Петербурга и Государственную думу в сентябре 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: Эмилия Слабунова