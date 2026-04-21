Жолдасову вручили премию за юрту в МО "Георгиевский"

Центр "Зов Земли" на территории МО "Георгиевский" стал лауреатом III Всероссийской муниципальной премии "Служение", сообщили в Совете муниципальных образований Петербурга. Проект получил третье место в номинации "Единство народов России — сила страны". Награду получил 21 апреля глава "Георгиевского" Виталий Жолдасов на церемонии в Москве, приуроченной ко Дню местного самоуправления.

"Поздравляем Петербург, Виталия Владимировича и всю команду Центра "Зов Земли" с высокой оценкой на федеральном уровне!" — отреагировали на решение в СМО.

Первое место в номинации получил Дом дружбы национально-культурных обществ Новороссийска "Нечаянная радость". Для получения награды на сцену поднялся глава администрации города Андрей Кравченко.

В церемонии награждения принял участие президент Владимир Путин. Глава государства вручил премию директору одной из школ Калужской области, ветерану СВО Евгению Филонову. Он стал победителем в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине".

Муниципальный центр межнационального и межконфессионального согласия "Зов Земли" с 2020 года находится на территории отдела по опеке и попечительству "Георгиевского". Он представляет собой макет юрты — национального дома кочевников. Сам центр посвящен культуре и быту народов Крайнего Севера и Сибири.

