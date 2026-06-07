ЛДПР открыла приемную в Красносельском районе

Петербургское отделение ЛДПР за три месяца до выборов решило усилить свое присутствие в Красносельском районе города. В воскресенье, 7 июня, партийцы торжественно открыли новое местное отделение на улице Доблести. Символическую ленточку у входа в районный офис перерезали первый замкоординатора городского штаба партии Иван Есипов, его коллега Евгений Ененков, а также депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин. На мероприятии гостям раздавали партийную агитацию, а также сладкую вату.

"Настоящий праздник с теплой атмосферой, общением и возможностью познакомиться с командой отделения", – написал Ененков в соцсетях.

Новое отделение расположено в северной части Красносельского района, в границах 16-го избирательного округа по выборам в Законодательное собрание. Ранее мундеп Алексей Головин рассказывал ЗАКС.Ру, что намерен баллотироваться в городской парламент по этому округу. Головин избрался в совет МО "Южно-Приморский" в 2024 году от "Новых людей", однако разочаровался в партии и декабре 2025 года вступил в ЛДПР.

Основным оппонентом Головина, вероятней всего, станет действующий депутат Заксобрания Андрей Алескеров, который примет участие в выборах от партии "Зеленые". На праймериз "Единой России" по этой территории выиграл преподаватель петербургской академии милиции Алексей Никонов.

Константин Леньков / Фото: Евгений Ененков