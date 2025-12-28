Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 28 декабря 2025, 14:12

Избиравшийся от "Новых людей" мундеп Головин вступил в ЛДПР

фото ЗакС политика Избиравшийся от "Новых людей" мундеп Головин вступил в ЛДПР

Депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин стал членом ЛДПР. Заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков вручил ему партбилет на собрании 27 декабря. В сентябре 2024 года Головин избрался в местный совет от партии "Новые люди".

В беседе с ЗАКС.Ру депутат Головин отметил, что не был членом партии "Новые люди", а сторонником ЛДПР считает себя с 2023 года. Он добавил, что с представителями "Новых людей" расстался "по-хорошему" и со многими из них намерен продолжать общение.

– За год нахождения в НЛ не смог найти общие точки взаимодействия с активом партии. Фракция в ЗакСе живёт отдельной жизнью от регионального отделения, а должны работать как единый механизм. Приюты для животных — это классно, но не когда это основная деятельность регионального отделения, – сказал Головин в беседе с ЗАКС.Ру. 

Отметим, это не первая смена партийной принадлежности для Головина. В 2019 году он баллотировался в МО "Южно-Приморский" от "Единой России". Пройти в совет ему тогда не удалось.

Константин Леньков / Фото: Евгений Ененков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Южно-Приморский
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Головин Алексей Сергеевич
Упоминаемые персоны
Головин Алексей Сергеевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама