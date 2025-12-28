Ошибка в названии города на празднике в Кронштадте привлекла внимание СМИ

Петербургские и федеральные издания обратили внимание на новогоднее мероприятие в Кронштадте, которое прошло вечером 27 декабря. Во время праздника на экраны вывели изображение, на котором организаторы допустили четыре ошибки в названии города. Во время представления на экране демонстрировали надпись "С новым годом, Крондшатд!". По состоянию на утро 28 декабря об этой опечатке рассказали десятки СМИ, среди которых "Фонтанка", "Газета.ру", "Царьград", "Лента.ру", "Комсомольская правда", "Российская газета", RT и другие.

Пользователи сети в комментариях на странице администрации Кронштадтского района интересуются, как можно было допустить четыре ошибки в названии города. Представители районный администрации пока никаких объяснений этой ситуации не давали.

Это уже второе событие из Кронштадта за неделю, которое привлекло внимание российских СМИ. По данным журналистов, 25 декабря в администрацию района пришли сотрудники ФСБ. Они изучали документы в кабинете главы района Андрея Кононова, вероятно, связанные с контрактами на проведение работ по благоустройству. Отметим, сам Кононов на празднике 27 декабря присутствовал.

Также вместе с Кононовым на сцене находился депутат Заксобрания Михаил Барышников, который формально представляет в парламенте Петродворцовый район. Формально Кронштадт не входит в его избирательный округ — за него отвечает Александр Ходосок, однако недавно ЗакС утвердил новую схему одномандатных избирательных округов. Территория Кронштадта перешла в округ, от которого избирался Барышников.

Константин Леньков / Фото: Смольный