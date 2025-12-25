Фонтанка: В кабинете главы Кронштадтского района работает ФСБ

Сотрудники ФСБ пришли в кабинет главы администрации Кронштадтского района Андрея Кононова днем 25 декабря, сообщает издание "Фонтанка". По данным журналистов, поводом для визита силовиков стали контракты коммерческой структуры на проведение работ по благоустройству. "Фонтанка" обращает внимание, что за последние два года организация смогла получить несколько крупных контрактов.

Кроме того, по информации "Фонтанки", накануне в соседнем Петродворцовом районе задержали заместителя главы районной администрации Максима Петрова.

Кононов возглавляет Кронштадтский район уже более трех лет, до этого он трудился в администрации в должности заместителя главы района. В конце октября 2022 года, после перехода его предшественника Олега Довганюка в комитет по труду и занятости населения, он был назначен на должность врио главы. В феврале 2023 года губернатор Александр Беглов утвердил Кононова в должности.

До трудоустройства в администрацию района Кононов занимался бизнесом. Предпринимателем он стал после увольнения в запас из рядов Военно-морского флота. Деятельность Кононова на госслужбе неоднократно становилась поводом для служебных проверок.

Константин Леньков, Андрей Казарлыга